Dr. Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vezetője szerint István intelmei a 21. század embere felé is fontos gondolatokat közvetítenek, amelyek szerepet kapnak a kormányhivatal dolgozóinak életében. Ezek közé tartozik az igazságosság, a segítőkészség és a pártatlanság is, ami nemcsak István király szemléletében, hanem a kormányhivatali dolgozók hétköznapjaiban is fontos értéket képviselnek.

Dr: Alakszai Zoltán főispán

A szabálykövetés, a figyelmesség, az empátia, a felkészültség és a találékonyság olyan tulajdonságok, amelyekkel felvértezve várja nap mint nap egy kormánytisztviselő, mit cselekedhet a Haza üdvére a Köz szolgálatában

- beszélt a kormányhivatali dolgozók értékközpontú szemléletéről dr. Alakszai Zoltán.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára

Az emberközpontúság azért is fontos a főispán szerint, mert a kormányhivatali dolgozók jelentik az elsődleges találkozási pontot a közigazgatás felé, és sok ügyfél általuk alkot véleményt a közigazgatási feladatokról.

Béke, vagy háború

Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese szerint akkor a pogányság és a kereszténység között kellett választani a magyarságnak, most pedig a béke és a háború között. A magyar kormány a béke pártján áll, Európa jelentős része viszont háborúpárti, így jelenleg „háborúpárti ellenszélben” kell tevékenykedni. A miniszterhelyettes szerint egy békepárti, összetartó Európára lenne szükség, ám napjainkban sajnos nem ezt érezzük.

Horváthné Szendrei Szilvia, az Év kormánytisztviselője

Szent István dr. Latorcai Csaba szerint egy identitásformáló uralkodó volt. Olyan nemzeti érzékeket alapozott meg, amelyek a mai napig meghatározzák a magyarság gondolkodását és önértékelését. István király olyan tartást és identitást adott a magyarságnak, amelyekre a kormányhivatal dolgozóinak is érdemes példaként tekinteni, hiszen így tudják eredményesen és hatékonyan megoldani az emberek mindennapi problémáit.