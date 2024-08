Pár hete debütált a magyar mozikban a tornádókról szóló Twisters című film. Ennek apropóján beszélgettünk Dr. Rázsi András meteorológussal arról, hogyan lesz a szupercellából tornádó, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mennyire vagyunk veszélyben ettől a természeti jelenségtől.

A tornádó születése

A katasztrófafilmekben megjelenő tornádó egy speciális zivatarfelhőből, a szupercellából keletkezik.

Egy hagyományos zivatarfelhő multicellás, több fel- és leáramlási zóna található benne a levegő számára. Így jön létre a csapadék. A szupercellában más a helyzet: egyetlen jól elkülöníthető fel- és leáramlási zóna található benne

- fogalmazta meg a különbség lényegét dr. Rázsi András.

A szupercella egyik felében esik az eső, a másik része pedig körbe-körbe forog, ezt nevezik feláramlási zónának.

A meteorológus kiemelte: a szupercella forgó zónájából alakul ki a tuba, az a tölcsérszerű örvény, amelyik kinyúlik a szupercellából. Ha eléri a talajt, akkor beszélhetünk tornádóról.

Dr. Rázsi András felhívta a figyelmet egy gyakori félreértésre: sokan összekeverik a tornádót a hurrikánnal:

A hurrikán egy trópusi vihar, amely nem jellemző a mérsékelt égövre, és főleg az óceánok fölött szokott kialakulni.

A tornádók erősségét a Fujita-skálán mérik

Ha csak ránézünk egy tornádóra, nem lehet automatikusan megállapítani az erősségét. Az 1990-es évek Twister filmjében sem tudták meghatározni, milyen erők és jelenségek munkálnak a belsejében, ennek megállapítása miatt hagytak benne különféle műszereket. Dr. Rázsi András szerint a régi Twister film tudományos alapja a legtöbb esetben megállja a helyét, egy kivétellel:

Nem valószínű, hogy valaki besétálhat egy F5-ös, legmagasabb szintű tornádóba, és teljesen egészségesen jöjjön ki onnan. Odabenn hirtelen nyomáskülönbség érné az embert, amit nem lehet feldolgozni.

A meteorológus bemutatta a tornádók erősségét jelző Fujita-skálát:

„Az F1-es tornádó a leggyengébb: leszedi a cserepet a tetőtől, valamelyest megrázza az autót. Az F2-es odébb sodorhatja az autót, az F3-as a kamiont is odébb rakja az eredeti helyéről (egy F3-as már akár több száz méteres átmérőjű is lehet). Az F4-es tornádó már arra is képes, hogy leszedje a vonatot a sínről, a legvadabb F5-ös pedig mindent elpusztít, ha lesújt egy területre.”