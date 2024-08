Az egyetemvárosok körében továbbra is Debrecen számít a legdrágábbnak, ahol 230 ezer forintos átlagos bérleti díj jellemzi a kiadó lakásokat. Győrben ugyanez az összeg havonta 190 ezer forint. Szegeden és Pécsen egyaránt 150 ezer forint az átlag. Veszprémben 160 ezer, Kecskeméten 145 ezer forintot kell fizetni a kiadó lakást keresőknek. Miskolcon átlagosan 110 ezer forintért kínálják a tulajdonosok a kiadó lakásokat - derül ki az ingatlan.com augusztus 29-én megjelent legfrissebb elemzéséből, amely a pótfelvételik augusztus végi eredményhirdetésének apropóján mutatja be az albérletpiac helyzetét. Budapesten augusztus végén közel 10 ezer kiadó lakás volt a piacon, amelynek az átlagos bérleti díja 250 ezer forintot tett ki. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül a XI.-ben és a XIII.-ban is 250-250 ezer forintos átlaggal számolhatnak a bérlők. A legolcsóbb kerületek között van a XV., a XX., a XXI. és a XXIII., ahol 170 ezer és 185 ezer forint között alakul a bérleti díj.