Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, a mai gazdasági helyzet nem könnyíti meg az alapítványok életét sem. Így számunkra is nagyon fontos volt, ha csak kicsivel is, de ebben a formában is támogatni tudjuk a ZENITA-t. A saját példánkon látom, hogy az ebben a generációban felnövő művészi hajlammal rendelkező gyerekek helyzete sokkal nehezebb, mint ezelőtt volt. Aki nem a trendeket követi, és kicsit más, mint az átlag, azt kirekesztik, sok esetben gúnyolják. Dórim a ZENITA-nál talált először önmagára, felejthetetlen volt a boldogság az arcán az első tábor után. Ami számomra nagyon sokat jelent, és amiért rettentő hálás vagyok az alapítványnak, hogy az órákon nem csak éneklést, prózát vagy színészetet tanulnak. Láthatják, miért fontos a csapatmunka, milyen jó érzés egymás segítése, mik az igazi értékek az életben, az alázat, az empátia, a támogatás. Azt gondolom, az elmúlt pár évben mi, szülők is nagyon sokat tanultunk a gyerekektől, tanároktól egyaránt és annál is többet kaptunk a ZENITA-tól.