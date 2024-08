Idén nyolcvan éve annak, hogy 1944. augusztus 2-án éjjel az Auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban több mint 3 ezer romát gyilkoltak meg. A roma holokauszt vagy romani nyelven Pharrajimos, elpusztítást jelent – idézték fel a megemlékezők a vasárnapi roma holokauszt emléknapon Miskolcon.

Minden romát érintett

A Pharrajimos a második világháború alatti európai népirtások kontextusában értelmezhető. A kiindulópont a náci ideológia, amely hierarchiát állított fel az emberi csoportok között, s a hierarchia „alján” szereplőknek, kiirtást szánta. A cigányok kiirtására tett kísérlet markánsan kirajzolódó specifikumokkal jellemezhető. „A megbélyegzés erőssége ugyan országról-országra másként alakult, és nem írható le egyetlen történettel még Magyarországon belül sem, de a megbélyegzés, végül minden cigányt érintett, akiknek egyetlen bűne az volt, hogy cigánynak születtek” – hangsúlyozta a megemlékezés szervezője dr. Gulyás Klára az Episztémé Egyesület elnöke.

Máig kevesen tudják

Arról is beszélt, hogy a roma holokauszt a magyar közvélemény előtt majdhogynem teljesen ismeretlen fogalom. „Egy felmérés adatai szerint: a válaszok négy százalékában említették a holokauszt áldozataiként a zsidóság mellett a cigányságot is. Tulajdonképpel ezzel a ténnyel való szembesülésünk is erősítette meg bennünk 2019-ben azt az elhatározást, hogy ezen közösen változtatnunk, és első lépésként létrehoztuk az Episztémé Egyesületet” – mutatott rá.