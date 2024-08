Régi polgári lakás, a falak polcait beborítják a bakelitlemezek, CD-k, a régi, várostörténettel, építészettel foglalkozó könyvek, kották, sok közülük dedikált, több generációra visszamenőleg őrzik régi korok emlékeit. Horváth Ádámnál és nővérénél, Horváth Kingánál jártunk. Látogatásunk apropója, hogy Horváth Ádám is pályázott a Miskolci Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Két pályázat érkezett be a határidőig, az egyik Béres Attila jelenlegi igazgatóé, a másik pályázó személye sokáig nem volt nyilvános, majd kiderült, Horváth Ádám operaénekesről van szó. Ő egészen mostanáig nem nyilatkozott a sajtónak, most lapunkkal, az Észak-Magyarországgal és portálunkkal, a Borsod Online-nal kivételt tett.

Három előadást látott a színházban

Magáról a pályázatról nem szeretne beszélni, árulja el rögtön az elején. Inkább családját és a családjának miskolci gyökereit mutatná be, ez is az oka, hogy testvérével közösen beszélnek. Horváth Kinga ismert képzőművész, grafikus, nemrégiben zárult önálló kiállítása a Miskolci Galériában.

Azért mégis csak a pályázatról kezdjük a beszélgetést.

Elárulja, három olyan előadást is látott az elmúlt években a színházban, amelyekről úgy érezte, hogy szerencsésebb lett volna más koncepció és rendezés alapján létrehozni: a La Mancha lovagját, a Jézus Krisztus Szupersztárt és a Figaro házasságát.

A közönség nem kaphat kompromisszumot, mindig a legmagasabb minőséget kell megmutatni és úgy éreztem, hogy az említett előadásokban akadtak hiányosságok.

– Most kompromisszumot kap? – firtatjuk.

– Nem tisztem a jelenlegi művészi koncepció kritikája, amit mondtam, csupán annyit jelent, hogy soha nem lehetünk teljes mértékben elégedettek egy adott színházi bemutató kapcsán, hiszen a művészetben mindig lehet jobb és szebb a megvalósítás.

Fontos, hogy a legmagasabb mércét állítsuk magunkkal szemben, ez a beállítottság egész életünket átszőtte, ezt az értékrendet örököltük, szüleinktől, felmenőinktől.

Hozzá lehetne tenni az eredményekhez

Megjegyezzük, a miskolci színházat a jelenlegi vezetés igazgatása éveiben nemcsak Miskolcon, hanem országos szinten, sőt Európában is kiválónak értékelik. Folyamatosan jó kritikákat kap, díjazzák színészeit, előadásait, és egyedülálló módon lett tagja az Európai Színházi Uniónak, Magyarországról egyedüliként, ami szintén hatalmas elismerés.