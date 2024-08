A klub nagy hangsúlyt fektet a jövőben is az infrastruktúra fejlesztésére, amely már most kiemelkedő szintet ért el több sportágban, mint például a labdarúgás, kosárlabda és jégkorong. Az egyéni sportágak terén is szeretnének minél magasabb színvonalú edzési lehetőségeket biztosítani. Kiemelte, hogy a klub célja megteremteni a feltételeket újabb olimpiai bajnokok kinevelésére. Néhány éve a vezetőség tudatosan építi a DVTK-t regionális multisportklubbá, amely lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy több sportágban is kipróbálhassák magukat. Tudatos programokkal, együttműködésekkel igyekeznek elérni a gyerekeket, akik közül van, aki olimpiai bajnok lesz, van, aki szenvedélyes szurkoló. Jelenleg 26 sportágban mintegy 3600 sportoló tartozik a DVTK-hoz a régióban – ismertette a kommunikációs és marketing igazgató.