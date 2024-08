Tavaly előtt megvalósult az avasi földalatti hulladéktárolók mintaprojektje Miskolcon, így több régi „klasszikus” hulladéktároló kennel felszabadult. Mivel ezek az építmények korábban parkolóhelyekre épültek, így a helyiek most nem értik, hogy miért foglalják továbbra is a helyet az autók elől.