Ingyenes utazás a nagycsaládosoknak. Eddig tartott?

A miskolci Búza téren egy hölgy a nővérével és három négy év alatti kisgyermekével várakozik a bükkszentkereszti járatra.

„Maradjunk annyiban, hogy a nagycsaládosok ingyenesen utaznak eddig tartott. Mondjuk senki nem hitte el, várható volt, hogy ez lesz” – reagál a kérdésre egy hölgy, aki három kicsi gyerekével várakozik a Búza téren.

„Még szerencse, hogy mi csak ritkán járunk távolsági busszal, most csak rokonlátogatóban vagyunk itt Budapestről és megyünk tovább busszal a nővéremmel Bükkaranyosra” - teszi hozzá.

„Én gyakran járok busszal Bükkaranyosról Emődre ez nem távolság, hiszen kicsit több mint tíz perc, így ha nem lesz hely, majd állójegyet veszek” – reflektál a nővére.

Semmi pozitívumot, nem találok benne

Kiss Noémi Tiszaújvárosból jár Miskolcra dolgozni, eddig mindig talált jegy nélkül is üres helyet a buszon, ezért nem látja különösebben az új rendszer értelmét, ami számtalan kérdést vet fel benne is.

„Hallottam a dologról. Sajnos kevesebb ezzel kapcsolatban a jó gondolatom, mint a rossz. Én debreceni busszal járok, ami Debrecenből Miskolcra jár, én Tiszaújvárosban szállok fel erre a buszra. Rengeteg kérdés merült fel bennem, amikor a hírt meghallottam. Mondjuk, azt akarom, hogy biztosan legyen ülőhelyem Tiszaújváros-Miskolc viszonylatban oda-vissza, akkor nekem minden nap meg kellene vennem a két helyjegyet? Az is egy érdekes dolog, hogy 9450 forint a vármegye bérlet annak egy bizonyos százalékát fizeti a cégem, ha minden nap helyjegyet veszek az 12000 forint, magyarul többe kerül mint maga a bérlet. Tételezzük fel, hogy nem élek ezzel a lehetőséggel, mert nem szeretném ezt a kiadást, akkor mi történik? Felszállok és akkor nem ülhetek le és állnom kell akkor is ha tele van üres helyekkel a busz, honnan fogom tudni, hogy melyek vannak lefoglalva? Leülhetek esetleg és majd felállít az akinek van helyjegye? Mi van ha az összes helyjegy elkel az összes helyre, akkor már nem is fogok tudni felszállni a buszra? Millió meg egy kérdésem van. Hozzáteszem, azokon a buszokon amelyeken járok, szinte mindig van ülőhely, az is igaz, hogy én a végállomásokon szállok fel és le. Iskolakezdésnél szintén jellemző a tömeg, de aztán lassan lemorzsolódnak az emberek. Ezen a vonalon olyan, hogy minden nap állnak az emberek, tömve van és passzírozódnak egymáshoz, ilyen azért nincs. Őszintén megmondom, nagyon nem örülök neki” - reagál Noémi