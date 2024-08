A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlésének döntése alapján újabb öt évre Nagy-Baló Csabát választották meg a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának Általános Iskolájának és Diákotthonának élére. Ez lesz az intézményegyüttes-vezető harmadik ciklusa.

Válságból vissza az élvonalba

Az újraválasztott igazgató lapunknak elmondta: a fenntartó gyakorlatilag felkérte, hogy folytassa a munkát, ennek ellenére a kinevezésnek és választásnak van egy hivatalos menete, ez zárult le nemrég. Mint felidézte, 2014-ben került a nagy múltú intézmény élére vezetőtársaival együtt, amely akkoriban komoly válságban volt. Röviddel azelőtt bocsátott el az átmeneti vezetés a gimnáziumból tizennégy pedagógust, elballagott öt végzős osztály, ezzel szemben a fenntartó két osztály elindítását engedélyezte, valamint komoly pénzügyi hiányt halmozott fel az iskola – sorolta Nagy-Baló Csaba. Hozzátette: az első évnyitón, amelyen már maga is részt vett, az általános iskola és a gimnázium együttes tanulói létszáma nem érte el a négyszázat. Az elballagott végzős diákok továbbtanulási aránya 67 százalékos volt, az iskolai tanulmányi átlag pedig 3,9 körül alakult. Ezzel szemben a legutóbbi tanévet már 850-nél magasabb tanulói létszámmal bonyolította le az iskola, az iskolai tanulmányi- és az érettségi átlag is meghaladta a 4,5-öt. A mennyiségi bővülés mellett tehát komoly minőségi fejlődés is történt ez elmúlt tíz évben – összegezte Nagy-Baló Csaba.

A gimnázium épülete

Segítettek az öregdiákok

Ezzel együtt az elmaradott infrastruktúrát sikerült úgy felfejleszteni, hogy mára az ország egyik legjobban felszerelt intézményei közé tartozik a sárospataki Refi – ismertette az újraválasztott intézményvezető. Több forrásból teljesen megújult a gimnázium épülete és udvara, a mai kornak megfelelő laboratóriumi körülményeket alakítottak ki, modernizálódtak a nyelvoktatás, valamint az informatika feltételeit – idézte fel. Ekkor épült fel a Wáberer Sportcentrum, emellett megújult az ország legrégebbi tornaterme is az Iskolakertben. A beruházások nagy részében kiemelkedő szerepet vállaltak az iskola öregdiákjai, például Wáberer György és dr. Sándor József. Az utóbbi a nevét viselő alapítványa révén folyamatos és hosszú távú anyagi támogatást nyújt az intézménynek, amivel főként az anyagi biztonsághoz és a további fejlesztésekhez járul hozzá – emelte ki Nagy-Baló Csaba.