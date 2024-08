1999. augusztus 26-án nyílt meg a Rákóczi-házban az első iroda, mely a városi és a megyei önkormányzat közös fenntartásában működött hosszú évekig. A jelenlegi fenntartót, a MIDMAR Kft.-t 2012-ben hozta létre Miskolc Önkormányzata azzal a céllal, hogy az információszolgáltatáson, kiadványszerkesztésen túl hatékonyabb marketingtevékenységet és saját szolgáltatásként, városnézéseket is tarthasson és értékesítési tevékenységet is folytathasson. Az új feladatokhoz alkalmasabb és nagyobb helyre költözött az iroda 2013 júliusában és azóta is a Széchenyi u. 16. alatt várja a helybelieket és a város vendégeit folyamatosan bővülő szolgáltatáskínálattal.

A negyedszázados évfordulót múltidézéssel, kirakatkiállítással és találkozóval ünnepelték a miskolci szakemberek. A 25 év történéseire augusztus 1-jétől a „születésnapig” 25 posztban emlékeztek vissza szakmai Facebook-oldalukon.

A kiállítást már csaknem két héttel azelőtt megnyitották Fotó: Vajda János

A sétálóutcán található iroda kirakatában #TourinformMiskolc25 címmel nyitottak mini kiállítást a korábbi és a jelenlegi Tourinform arculatos és személyes tárgyakból, oklevelekből. A kiállítást Molnár Anita, a Visit Hungary Tourinform Koordináció Iroda vezetője nyitotta meg, aki kiemelte, hogy ezekben a tárgyakban benne van az egész tourinformos életérzés is. A mini kiállítást szeptember 27-ig, a turizmus világnapjáig láthatják az érdeklődők.

Az augusztus 26-ai „születésnapi” találkozóra meghívták azokat az egykori munkatársakat, akik az elmúlt évtizedekben meghatározó arcai voltak a turisztikai információadásnak, akik nap mint nap ténylegesen a pult mögött fogadták és fogadják a hazai és külföldi vendégeket, veszik fel a telefont, és válaszolnak az írásos megkeresésekre. A jubileumi találkozó során vetítésen elevenítették fel a közös munka meghatározó pillanatait, hiszen ahhoz, hogy a pultban minden jól működjön, rengeteg háttérmunkára volt és van szükség. Ehhez jól felkészült és lelkes back-office csapat biztosította és biztosítja most is a hátteret és az együttgondolkodást. A Tourinform Miskolc a Magyar Turisztikai Ügynökség minősítő rendszerében hosszú évek óta a legkiválóbb irodák között szerepel.