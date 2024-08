Portálunknak egy vásárló pozitívan nyilatkozott a rendszerről:

Jó ötlet ez, de még van mit csiszolni rajta. Ha minden gördülékenyen működik majd, akkor talán mindenki jobban elfogadja

– fogalmazott.

Naponta 6 millió palack

Az elmúlt napokban Magyarországon naponta 6 millió palackot, üveget, és dobozt váltottak vissza a vásárlók. Ez Magyarország egyik legnagyobb szemléletváltása. Pár hét alatt 150 millió darabra nőtt a visszaváltások száma Magyarországon, vagyis ennyi palack, üveg és doboz hulladéka kerül immár megfelelő helyre, és lesz újrahasznosítva. Ellentétben több nemzetközi példával, Magyarországon a legnagyobb boltok kivételével nem kötelező a visszaváltás biztosítása, hanem önkéntesen csatlakozhatnak az üzletek a MOHU REpont rendszeréhez - olvasható az üzemeltető közleményében.

Körforgásban a betétdíj

Arról is írnak, hogy a befizetett 50 forint tulajdonképpen körbemegy a rendszeren, senkinél nem jelent hasznot. Legelőször a gyártó fizeti be a MOHU-nak, majd ezt a gyártó visszakapja a terméket átvevő kereskedőtől, vagyis a bolttól. A bolt a vásárlótól kapja vissza, aki megveszi az italt, a vásárló pedig visszaváltáskor juthat újra hozzá az 50 Ft-hoz. A visszaváltási díj egy motivációs tényező a vásárlónak, hogy vigye vissza a palackot. A vissza nem váltott palackok után maradt 50 forintokból származó teljes összeget pedig a hazai szabályozás alapján a MOHU-nak kötelező visszafordítania a naponta már most is 5-6 millió palackot, üveget és dobozt kezelő visszaváltási rendszer üzemeltetésébe. Ezt kizárólag a rendszer üzemeltetésére, és fejlesztésére fordíthatja a cég. Erre a MOHU még ÁFÁ-t is fizet.