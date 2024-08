Kazsimér Soma és K. Takács Márton a kiállításmegnyitón Fotó: Juhász G. Tamás

Hogyan lett portálunk is része a projektnek?

Magyarázták, az alkotáshoz hozzátartozik az is, hogy milyen reakciók érkeznek rá, és az is, hogy esetleg leszedik-e, vagy épp marad, utoléri-e őket a törvény keze, vagy épp az, ami most történt: megkereste őket egy újság – most éppen portálunk – és beszélgetünk róla.

Soma kicsit konkrétabban is fogalmazott:

– Ha meg valami történne? Még izgalmasabb, hogy milyen reakciók érkeznek, milyen dilemmák kerülnek elő.

Szedjük le? Ne szedjük le? Szüntessük meg ezt az emlékezést? Tüntessük el megint ezeket a nőket a miskolci emlékezet térképéről? Vagy inkább hagyjuk meg? Ez roppant izgalmas, szerintem.

Lehetnek még projektek

Kérdeztük, mesélnek-e későbbi, tervezett projektjeikről, de mint mondták, ezek nagyrészt titkosak. Bár sokkal inkább esetlegesek, hiszen mindketten dolgoznak, és mindez inkább felkérés függvénye. Terveik vannak, de várják azt a helyzetet, lehetőséget vagy időt az életükben, amikor ilyesmikkel tudnak foglalkozni. Az említett kriptozoológia és az azzal kapcsolatos kutatásaik, kiállításaik, fotózásaik 2 és fél év aktív munkát jelentett számukra, ezzel szeretnének még foglalkozni.

K. Takács Márton és Kazsimér Soma

Kérdeztük, teljesen elszakadtak-e Miskolctól, miután Budapesten végezték az egyetemet, de határozott nem a válasz. Itt él a család, a barátok, rendszeresen hazajárnak.

És közeledik a CineFest, még szabadságot is kiveszek, hogy arra hazajöjjek

– mondta Marci, és a rendezvény fontosságát Soma is megerősíti. Elárulták, a miskolci nemzetközi filmfesztivál idején egész napos a mozizás, az első előadástól az utolsóig szinte ki sem jönnek a vetítőtermekből.