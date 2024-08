A tartósan meleg időszak életkortól függetlenül az egészségesek szervezetét is megviseli, de a krónikus betegek veszélyeztetettsége még nagyobb. A magas hőmérséklet miatt kialakuló tünetek kezelésénél legfontosabb a test hűtése, valamint a folyadék- és sópótlás. A hőség okozta stressz a vérkeringés és a perifériás erek túlzott igénybevételéhez vezethet, ami elsősorban a szívet és a tüdőt érintő betegségekre, illetve a cukorbetegségre van kedvezőtlen hatással. A túlzott meleg fokozza a szív munkáját, ami megterheli a szervezetet. A meleg a vér sűrűségét is növeli, különösen, ha a beteg sokat izzad, de nem iszik elég folyadékot. Mindez a véralvadás valószínűségét megnöveli, és fokozza a vérrögképződés kockázatát. Kánikulában gyakoriak a vérnyomásproblémák is. A meleg csökkenti a vérnyomást, vérnyomás-ingadozást okozhat, illetve felerősítheti a gyógyszerek hatását. A fenti tünetek esetén, illetve ha a pulzus minden nyilvánvaló ok nélkül napokon keresztül szapora (nyugalmi állapotban 90-nél több), akkor mielőbb kardiológushoz kell fordulni. Érdemes a vérnyomást gyakrabban mérni, és probléma esetén a kezelőorvossal egyeztetni a gyógyszer adagolásáról.

A magas hőmérséklet és a légszennyezés kombinált hatása különösen a légúti betegségek kialakulására és lefolyására van kedvezőtlen hatással. Nagy hőségben a tüdő teljes kapacitással működik, a tüdőn át intenzíven párolog a víz, illetve zajlik az anyagcseretermékek cseréje, ezért ilyenkor súlyosbodnak a hörgőgyulladással járó betegségek, beleértve az asztmát is. Magas légszennyezettségi értéket mutató napokon fontos, hogy a légzőszervi betegségekben szenvedők minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, illetve célszerű maszkot is viselniük. A forró nyári napokon az inzulinnal kezelt és az egyéb gyógyszeres kezelésben részesülő cukorbetegeknek is fokozott óvatossággal kell eljárniuk. Esetükben különösen fontos a kellő mennyiségű folyadék bevitele, mert a kiszáradás hatással van a cukoranyagcserére. A folyadéknak szénhidrát-, koffein- és alkoholmentesnek kell lennie, mert ezek az anyagok vízhajtó hatásuk miatt megemelhetik a vércukorszintet. Fontos a vércukorszintet gyakrabban ellenőrizni, mert nagy melegben a szervezet több energiát fordít a test hűtésére, így gyakoribb a hirtelen vércukoresés, mint a hűvösebb időjárás esetén.

Az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Fokozottan figyeljünk egymásra!

A gyermekeket, házi kedvenceket néhány percre se hagyjuk a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!

Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. A tűzoltókat naponta 30-60 szabadban keletkező tűzhöz riasztják.