Ma Magyarországon mintegy egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben

- hangsúlyozta az államháztartásért felelős államtitkár csütörtökön Sátoraljaújhelyen, ahol az állami költségvetésről tartott előadást a Rákóczi Szövetség táborában résztvevőknek.

Banai Péter Benő elmondta, a kormány olyan gazdaság- és költségvetéspolitikára törekszik, amellyel az egyének munkahelyhez juthatnak, ezzel pedig jövedelmüket is tudják növelni.

Sokkal több a kereset

Kiemelte, a foglalkoztatottak száma mellett a 2010-es évek elejéhez képest az árakkal korrigált keresetek több mint hatvan százalékkal növekedtek. Ez azt mutatja, hogy Magyarországon a munkavállalók jellemzően jóval többet keresnek most, mint 10-15 évvel ezelőtt - tette hozzá. Az államtitkár arról is beszélt, annak az elérése, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek nemcsak egy általános társadalompolitikai, hanem gazdasági kérdés is. Ezért a kormány az éves költségvetésen belül törekszik arra, hogy a családtámogatások kiterjedt körét megőrizze és ha lehet, évről évre a támogatások összegét növelje - fűzte hozzá. Mint mondta, ennek az eredményét az mutatja, hogy a gyermekvállalási kedv az elmúlt tíz-tizenöt évben érdemben növekedett. Hozzátette, a magyar gyermekvállalási kedv előbb elérte, mára pedig már meghaladta az európai uniós átlagot.

Kiadások és bevételek

Az államtitkár a táborozóknak tartott prezentációban kitért még az állami költségvetés részleteire, az állami kiadásokra és bevételekre, valamint ismertette az ezekhez kapcsolódó fogalmakat is. Elmondta, a magyar állam bevételein belül a legnagyobb részt a fogyasztáshoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók adják, míg a kiadások tekintetében a szociális biztonságra fordított összegek, például nyugdíjak és a családtámogatások kifizetése tesz ki jelentős részt. Az államtitkár egyebek mellett beszélt még az állami költségvetés több részletéről is, ismertette annak fogalmait és a költségvetési törvény elfogadásának menetéről is beszámolt.

Minden magyar felelős minden magyarért

Banai Péter Benő előadásában többek között arról is beszélt, minden magyar felelős minden magyarért, hiszen - mint mondta - a határon túl élő magyar állampolgárok is döntenek arról, hogy Magyarországnak milyen kormánya legyen. Ebből a felelősségből az is származik, hogy az éves költségvetésekben ma mintegy hússzor akkora kiadás szerepel a nemzeti összetartozást segítő programokra, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt - hangsúlyozta.