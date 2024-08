A 21. század gazdasága elképzelhetetlen az űrszektor nélkül, hiszen az űripar a világ egyik legjobban növekedő és válságálló iparága lesz az elkövetkező időszakban. Ezt felismerve a kormány elfogadta Magyarország űrstratégiáját, és a gazdaságvédelmi akciótervébe bevonta az űripart is, amely az elmúlt időszakban számos sikert könyvelhetett el. A hazai kutatóműhelyek, tudományos intézetek – mint a Miskolci Egyetem is – nemzetközi viszonylatban is kitűnnek – emelte ki Ferencz Orsolya.