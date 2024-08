Vármegyénkből is vár adományokat a Magyar Vöröskereszt – ez alkalommal online – a jótékonysági programot Jókedvvel az iskolába címmel indítja el. Az augusztus 31-ig beérkező pénzfelajánlásokból tanszereket és iskolaszereket vásárol, majd azokat eljuttatja a rászoruló családoknak.

Augusztus végén a nélkülözésben élő gyermekek nem is álmodhatnak új iskolatáskáról, tolltartóról, miközben a szüleik körében megindul a keresés a legolcsóbb ceruzák, tollak és füzetek után. A színesceruzák, a tornaruházat, a sportcipők megvásárlása több tízezres tételt is jelenthet. Mindezek beszerzésében támogatja a látókörében lévő családokat a humanitárius szervezet.

A Magyar Vöröskereszt helyi és vármegyei szervezetei országszerte tevékenyek, és jól ismerik azokat a családokat és érintetteket, akik valóban rászorulnak a segítségre

– hangsúlyozza Waller-Fekete Judit, a Magyar Vöröskereszt szociális szakmai vezetője. – „Egy épp divatos rajzfilmes füzet vagy egy minőségi színesceruza-készlet nemcsak azért fontos, hogy a rászoruló gyermekek táskájába is bekerüljön, mert nélkülözhetetlen a tanuláshoz, hanem mert egyben kapcsolódási pontot is jelent. Ha egy rászoruló gyermeknek ilyene van, nem fog kilógni a sorból, nem érzi magát kívülállónak, a többiek is másképp fordulnak hozzá.”

A szervezet országszerte 3 ezer iskolásnak és családjának nyújt iskolakezdő támogatást a lakosság bevonásával. A felajánlásokból iskolatáskát, tornazsákokat, tolltartókat, tollakat, ceruzákat, színes ceruzacsomagokat és változatos méretben füzeteket szereznek be szeptember elején.