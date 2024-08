Ez a kiállítás nemcsak a plüssmackók báját mutatja meg, hanem Viki szeretetét és elkötelezettségét is az emberek iránt. Szeretné, ha ezek a kedves plüssfigurák egy kis vidámságot hoznának mindannyiunk életébe, egy pillanatnyi megnyugvást és boldogságot a mindennapok rohanásában. Az MVK Zrt. ezúton is hálásan köszöni Vikinek ezt a nagylelkű felajánlást, amely bizonyítja, hogy a szívből jövő apró örömök is mennyire értékesek. Kérjük, fogadják szeretettel ezt a különleges kiállítást, és hagyják, hogy Viki mackói egy kis varázslatot csempésszenek az utazásukba