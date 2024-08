Érdeklődéssel hallgatták a diskurzust

Soltész Márton, a Kertész Imre Intézet tudományos igazgatója szerint a szabadság és az autonómia kérdése is megjelenik Kertész műveiben. Az író azt vizsgálja írásaiban, hogy a totalitárius politikai rendszerek mit tettek az emberi szabadsággal.

Kertészt filozófusként is lehetne értelmezni

Soltész Miklós álláspontja szerint ez is egy érvényes megközelítés a szerző személyét illetően, mert a korai, még megjelenés előtt álló elbeszélései bölcseleti kérdéseket is felvetnek, és egy alapvetően problémaorientált szerzőről beszélünk. A bableves című novellája kifejezetten ebbe a gondolatkörbe sorolható. Kertész az egész világot a saját nagyítólencséjén keresztül értelmezte és írta meg, eztért talált ki egy sajátos nyelvet a Sorstalanság megírásához.

Hidas Zoltán úgy látja: Kertész rendkívül szisztematikus, rendszerben gondolkodó ember volt. Ez az írásaiban is tükröződik, és ebben a gondolatiságban Kafka is hatást gyakorolt a szemléletére. Másrészt Hidas szerint Kertész Imre Sorstalansága és gondolkodása az egzisztencialista filozófia hatását mutatja. A kiszolgáltatott egyén áll a középpontban, amire csak az egyén találhat megoldást:

„A Sorstalanságban a koncentrációs tábor az emberi létezés határhelyzete, mert a modern világ ilyenné tette magát. Kertész ezzel fejezte ki azt a válságot, hogy kiszolgáltatottságban élünk. Mindig elfogadjunk, amit mondanak nekünk, és nem tudunk önmagunk lenni. Csak funkciókat töltünk be, és sokszor kényszerhelyzetek fogságába kerülünk.”