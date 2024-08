Ütemezett megvalósulás

Az eseményen elhangzott, hogy a beruházással érintett területen a füves leszállópálya létesítésének feltételei adottak, a terület megközelítésére szolgáló meglévő úthálózat azonban kiegészítésre szorul. A beruházó a létesítmény és kapcsolódó infrastruktúráinak megvalósításán túl annak üzemeltetését is el fogja látni. A repülőtér létesítését célzó beruházói döntés a rendelkezésre álló állami támogatási lehetőség igénybevételén alapul, a korábban is gyakorolt tevékenység Miskolcra történő visszahozatala céljából. A sportrepülőtér kialakítása ütemezetten tervezett, első körben füves kifutópálya és hangárok, második körben a kifutópálya betonozása és egyéb kiszolgáló épületek (további hangárok, központi iroda- és szociális épület, vendégház) létesítése tervezett. A fórumon megismert dokumentáció a tervezett végállapotot mutatja be. Távlatban – amennyiben a kisgépek fogadásának biztosítása valós igényként merül fel – a létesítmény észak irányú bővítése is szerepel az elképzelések között az ágazati szabványoknak megfelelő paraméterek alapján. A lakossági fórumon a Főépítészi Kabinet a felmerülő kérdésekre is válaszolt a résztvevőknek.