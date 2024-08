Augusztus 10-én este minden bor és beszélgetés kedvelőt várja az Avasi Cellarium, az Ador Pince, az Avasi Bérelde, az Avasi Álom Pince, a csodás kilátópontok, valamint a gasztropontok és borászatok. Az Ador Pincénél a Rotary Club Miskolctapolca gyűjt az október 12-én megrendezendő Stroke Prevenciós Délelőtt részére.

A programban 18 órától előadás szerepel a Kisavasról, Kapusi Krisztián és Darázs Richárd részvételével, majd 19 órától a La Barriere Manouche zenél az Első soron, az Avasi Álom Pincénél pedig Szajkó Anita énekesnő és Nagy Nándor jazz-zongorista élő performanszát hallhatja közönség. Este 21 órától a retró diszkóban DJ Belascóval lehet nosztalgiázni, andalogni a nyári éjben.

Nyáresti lazulás

Érdemes megkóstolni az újonnan nyílt VH5 bisztró finom borait és ételeit, a Kvaterka Bisztró is ott lesz, de a Hot Wheel Burger & Grillnél is ehetsz finom hambit, illetve a Borsodi Sajtműhely is készül kóstolófalatkákkal. A Gallay Kézműves Pince a már megszokott, finomabbnál finomabb borocskáit sem szabad kihagyni. Fent, az Avasi Álom Pincénél is finom nedűk vár minden arra járóra, illetve érdemes felkeresni a Harmadik és a Negyedik soron a kilátó teraszokat.