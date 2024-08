A külföldi utazások előtt kötendő biztosításokról, az ezzel kapcsolatos utazói szokásokról, magatartásról kérdeztünk miskolci utazási irodákat.

Török utazáson életmentő műtét

A miskolci Globus Travel ügyvezetője, Fekete-Angyal Enikő szerint az ügyfeleik megkötik a külföldi utazások előtti biztosítást, mert tudják, hogy milyen sokba kerül egy külföldi betegség.

A tengerpart nemcsak élvezeteket, veszélyeket is tartogathat a turistáknak

Forrás: Getty Images

A Globus Travel repülős családi utazásokat szervez, ezek értéke általában 1 milliós nagyságrendnél kezdődik. Az ügyvezető szerint a külföldi utakra vonatkozó biztosítás nagyon hasznos tud lenni, ha bármilyen váratlan egészségügyi probléma merül föl:

Két hete egy család Törökországba utazott velünk. A 8 éves kislányuknak bélcsavarodása lett, és életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani egy török kórházba a hazautazás előtti napon. Volt biztosításuk, így minden szerencsésen alakult. Szinte minden évben van hasonló ügy, ezért is javasoljuk nekik mindig az utazás előtti biztosítást.

A Globus Travelnél kétfajta biztosításra összpontosítanak az ügyfelek:

„Mindegyikük megköti az útlemondási biztosítást. Mert könnyen megtörténhet, hogy hirtelen betegség, valamilyen balesetet miatt le kell mondani az utazást, és ebben az esetben természetesen visszajár a befizetett összeg. A másik biztosítási kategória a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, erre ügyfeleink körében 80%-os a kötés. Ritka pillanat, hogy valaki nem kéri, mert ez tényleg egy elenyésző összeget jelent az út árához képest.”

A Globus Travelnél a nyári időszakban elsősorban Törökország, Görögország, Spanyolország, Olaszország a célpont, de Máltát, Tunéziát, Egyiptomot is gyakran választják az ügyfeleik.

Az ügyfelek 95 százaléka megköti

Obritovics Márta, a Miskolc Travel 2000 Kft. ügyvetője szerint az utazás előtt ügyfeleik 95 százaléka megköti a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást. Kisebb számban jellemző, hogy extrém sporttal kapcsolatos balesetekre is biztosítást kötnének, úgymint a vízisportok vagy a búvárkodás, de lehetséges a a sportkiegészítő szolgáltatás is, ami kiterjed a búvárfelszerelésekre, kerékpárra, horgászfelszerelésre is. Ezenkívül léteznek kedvezmények a csoportok és a családok számára, sőt még autókra is.