Már csak néhány nap, és elkészül az apartmanház a hajdanvolt központi leánykollégiumból.

– Eredetileg július végére terveztük az átadást, de plusz műszaki tartalmat is kértünk a kivitelezőktől az eredeti tervekhez képest, így augusztus végén, szeptember elején adjuk át az épületet – mondta portálunknak Tóth Róbert, az építtető Avalon Center Kft. ügyvezető igazgatója. Megtudtuk, jelenleg az utolsó simításokat végzik, a kertészeti munkák folynak, valamint takarítanak. Az említett plusz munka kapcsán elmondta, az épület előterében lévő átjárót építették be. Már kint van a házon az épület logója is: Central Residence Apartmanok lett a neve.

Ennyi lakás lesz az épületben

– Hetvenöt lakóingatlant alakítottunk ki a volt kollégium épületében – folytatta az igazgató. Hangsúlyozta, a lakások iránt való érdeklődésből, valamint az új városvezetéssel való konzultáció során kiderült, hogy nagyon sok miskolci fiatal vásárolna jó minőségű lakást, így úgy döntöttek, hogy harmincat értékesítenek az épületben.

– A felső három szinten lévő lakások közül értékesítenénk, ezek 37, 50 és 120 négyzetméteresek – sorolta Tóth Róbert. Az alsóbb szinteken lesz az apartmanhotel és az iroda, valamint a recepciós tér.

Az apartmanhotel többi lakása valójában belvárosi hotelként funkcionál majd – ebből is hiány volt eddig – a bookingon keresztül lesz lehetőség a hosszú vagy rövid távú bérlésre.

Ez volt a terv az épülettel

Még a dr. Kriza Ákos vezette önkormányzat elképzelése volt, hogy a központi leánykollégium épületéből egy szupermodern, A-kategóriás belvárosi irodaépületet alakítanak ki a szomszédos iskolaépülettel (Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum) együtt, ám a beruházás nem valósult meg. Később felmerült, hogy a leánykollégium felújításához magánbefektetőt keresnek, ám nem jártak sikerrel. A miskolci közgyűlés 2023 tavaszán döntött úgy, hogy értékesíti a belvárosban évek óta üresen álló központi lánykollégium épületét. A döntés nyomán meghirdetett értékesítési pályázat sikerrel zárult: a Hell-csoporthoz tartozó Avalon Center Kft. vásárolta meg.