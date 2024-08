A házelnök elmondása szerint statisztikailag igazolható, hogy száz évre visszamenőleg nem volt olyan tíz egybefüggő éve az országnak, mint amilyen ez az évtized volt. Ez az időszak gazdasági, életszínvonalbeli gyarapodást hozott a magyaroknak - szögezte le.

Az évtized mindenféle területen, a kulturális élet tekintetében, a védelempolitikában és a nemzetpolitikában olyan sikereket hozott, amelyekre vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon messze találhatók példák a magyar történelemben - mutatott rá Kövér László.

A házelnök szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus-járvány sem tudta meggátolni, és bár voltak nehézségek, azokból "egészen jól kikeveredtünk". A háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni - fűzte hozzá.

Magyarország hajlandó képviselni békepártiságát

Megjegyezte, a konfliktus okozta mindennapi nehézségek gazdasági és politikai természetűek is, emellett érintik a nemzetpolitikát.

Hangsúlyozta, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely hajlandó képviselni békepártiságát, ebből pedig nincs sok előnye, hiszen az európai országok kormányzatainak egy része érdekelt a háború folytatásában.

Amelyik kormányzat nem érdekelt ebben, és hasonlóképpen gondolkodik, mint a magyar kormány, nincs abban a politikai helyzetben, hogy álláspontját a gyakorlatban, a közös európai uniós vagy észak-atlanti döntéshozatalban meg is próbálja érvényesíteni - mondta.

Kövér László megfogalmazása szerint "ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában," és abból, hogy a kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak.

Az európai versenyképesség helyreállítása

Elmondta, jelenleg az köti le a kormány összes energiáját, hogy abban a nemzetközi környezetben, amelyben minden ellenük dolgozik, továbbra is felfelé ívelő pályán tartsák az országot, minimum megvédjék az eddig elért eredményeket.

A házelnök előadásában arról is beszélt, hogy Magyarország európai uniós soros elnökségi célkitűzései közé tartozik az európai versenyképesség helyreállítása érdekében történő elmozdulás, az agárpolitika áttekintése, valamint a védelempolitika és a védelempolitikai együttműködés kérdése.