Ezen felül a kormány az elmúlt években mintegy ötszázezer notebookot is átadott a diákoknak, de gyakorlatilag csak az ingyenes tankönyvek is több tízezer forint értékű támogatást jelentenek a családoknak - mondta az államtitkár. Koncz Zsófia hangsúlyozta, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés is fontos intézkedés, mellyel a kormány kiemelten a nagycsaládosoknak és a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családoknak tud segíteni. Emellett lényeges, hogy a kormány olyan családszervezetekkel is stratégiai partnerségben áll, mint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), akikkel folyamatosan azon dolgoznak, hogy segíteni tudják Magyarország "családbarát fordulatát". Koncz Zsófia elmondta, a szerencsi és környékbeli nagycsaládosoknak gyermekenként mintegy tízezer forint értékben állítottak össze és adtak át tanszercsomagokat harminc iskolás gyerek számára az egyesülettel közösen. Az államtitkár kiemelte, szeptember másodikától újra lesz bölcsődei térítésidíj-támogatás, így kérelmeket tudnak benyújtani azon családok, akik gyermeke bölcsődébe fog járni. Hozzátette, ezt a támogatást a kormány az önkormányzati fenntartású bölcsődékre is kiterjesztette, és az európai uniós feltételeknek megfelelően a vidéki családokat tudják támogatni. Ez a segítség havonta ötvenezer forintot jelent, de olyan esetekben, amikor például egy szülő gondozza, neveli a gyermeket, a támogatás akár hatvanötezer forint is lehet - jegyezte meg.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke elmondta, az egyesület idén hetedik alkalommal gyűjtött tanszereket rászoruló családok számára. Ebben az évben huszonnégy áruházban mintegy negyvenkilenc szervezetük vett részt a gyűjtésben - tette hozzá. Kiemelte, több mint tizenkétezer felajánlás érkezett, így országosan ezerkétszáz gyermeknek tudnak segíteni a tanszercsomagokkal, melyek olyan helyre kerülnek, ahol azokra "igazán szükség van".