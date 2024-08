A kollégium válaszára várva

Szőkéné Lovas Katalin fia, Barna a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban végzett az idei tanévben. Barna immár négy éve tudta, hogy milyen irányba szeretne továbbtanulni, ezt januárban pontosította, a Debreceni Egyetem precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakára jelentkezett, és fel is vették. A szülők kétféle lakhatási lehetőségben is gondolkodtak, az egyik az egyetemi kollégium, amely a mezőgazdasági kampuszon van, a másik egy katolikus fenntartású szakkollégium. A katolikus kollégiumba augusztus 2-áig adták be a jelentkezést, innen még nem kaptak visszajelzést, mert a döntés előtt még lesz egy személyes elbeszélgetés augusztus 9-én, és válasz csak ezek után várható. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor augusztus 14-ig lehetne beadni a jelentkezést az egyetemi kollégiumba. Barna a katolikus kollégium mellett tette le a voksát, mert ez egy kisebb létszámú, szakmai programokat is kínáló, lelkiségében is a fiúhoz közel álló intézmény, ezért elsősorban ide szeretne bekerülni. Az albérletet a magas árak miatt lehetőség szerint szerették volna a szülők elkerülni, hiszen Debrecenről azt kell tudni, hogy szinte a budapesti árakat közelítik az albérletárak. A kollégiumokban is fizetni kell, a szolgáltatások függvényében havonta harmincezer és kilencvenezer forint közötti összegeket.