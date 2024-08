Utak is megújulnak

Dr. Hörcsik Richárd kiemelte: évtizedes probléma a kamionforgalom, amit már több alkalommal megpróbáltak megoldani, de sehogyan sem sikerült. Ezért kezdeményezte most a szakmai és a lakosok érdekképviseletében jelenlévő polgármesterek részvételével lezajló munkamegbeszélést, amely eredményesen zárult – közölte. Meglátása szerint a döntések alapján már hamarosan érezhető lesz a kamionforgalom csökkenése. A honatya beszámolt arról is: a zempléni útfelújítási csomag részeként több út megújul a Bodrogközben is. Kiemelt figyelmet kapott a Karos és Karcsa közötti hat kilométeres út aszfaltozása. Továbbá a Cigánd és Sárospatak közötti, részben már korábban megújult út további két szakaszát aszfaltozzák le, legkésőbb jövő őszig. Ezzel már majdnem teljesen fel lesz újítva a mintegy 35 kilométeres szakasz – mondta. Kiemelte: Tokaj-Hegyalján a 37-es főút 13 kilométeres szakasza mellett megújul a 37-es út és Makkoshotyka közötti út, valamint a Hegyközben a Bózsva és Nyíri közötti útszakasz is. Emellett zajlik a tolcsvai körforgalom előkészítése is, valamint utak újulnak meg Pálháza, Hollóháza és Kéked térségében is – jelentette ki.