Bacsa Fanni 22 éves, területvédelmi tartalékos katona, a Sportszázad tagja. Az edzője ajánlotta neki a lehetőséget, majd ezt követően áprilisban vonult be a Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Majthényi Károly 10. Területvédelmi Zászlóaljhoz. Részt vett egy tizenkét modulból álló alapkiképzésen, amely a napokban ért véget, emellett tanul és edzésekre is jár. Két egyetemre jár párhuzamosan: a Miskolci Egyetem gyógytornász szakára, a Budapesti Testnevelési Egyetemen pedig sportszervező szakra. A DVTK Egyesület keretein belül versenyszerűen atletizál, 100 méter gátfutásban.

A honvédség támogatja karrierálmaiban

A tartalékos katonai szolgálatról érdemes tudni, hogy a kiképzési feltételeket teljesítve a katona a szerződésében vállalt ideig rendelkezésre áll. Emellett a civil munkahelyén dolgozik, vagy tanulmányokat folytat valamelyik felsőoktatási intézményben.

A honvédség kötelekébe való belépésnél Fanni számára fontos szempont volt, hogy nem kellett elszakadnia a sportolástól, illetve a tanulást sem kellett abbahagynia. A napirendjébe nagyon jól beleilleszthető mindhárom elfoglaltság. A felsőoktatásban tanuló nagykorú fiatalokat egyébként versenyképes ösztöndíjjal is várja a honvédség, elköteleződési szándékuk mélységétől függően havi 110-350 ezer forint közötti összeggel. Mindenki megválaszthatja a neki megfelelő szolgálati formát, és ennek megfelelő szerződést köthet.

Bacsa Fanni

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A lövészet lett a kedvence

Fanni kérdésünkre elmondta, hogy sportolóként az erős mentális és fizikai állapot nagyban segítette abban, hogy az alapkiképzés akadályait könnyebben vegye, a felkészülés nem okozott számára gondot. Nemrég végzett a lövészettel, amelyet nagyon élvezett. Először lőhetett élesben, és nagyon tetszett neki ez a feladat. Azt is egy jó dolognak tartja, hogy fejlődhet ezen a területen, és akár mesterlövészképzésen is részt vehet.

Egy összetartó csapat tagja lett

Azt is megosztotta velünk érdeklődésünkre, hogy fiatal nőként magabiztosságot is ad számára az egyenruha. A katonatársait is nagyon megkedvelte a zászlóaljnál. Rajta kívül van még egy vele egykorú fiatal, aki szintén a sportszázad a tagja, vele szorosabb a kapcsolata. Fanni szeretné befejezni egyetemi tanulmányait, és utána meglátja még, hogy merre tovább. A honvédségen belül azonban, ha szeretné, tartalékos katonaként az alapkiképzést követően beiskolázhatják a beosztása ellátásához szükséges képzésre, kiképzésre. A területvédelmi tartalékos katonák az alapkiképzés befejezését követően jelentkezhetnek szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálatra is.