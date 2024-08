A Balmaz Sütöde Kft. idén harmadik alkalommal nyerte el a Szent István napi kenyér kategória első helyét: 2020-ban a Hajdúsági házi kenyér, 2022-ben a Gulyás kenyér, 2024-ben pedig a Nagyapám kenyere burgonyával termékük lett az ország kenyere. Az Innovatív kenyér kategóriában való győzelem sem az első a pékség történetében: 2021-ben a Tokaji Aranykenyér 2. helyezést ért el, 2023- ban az Aranymetszés kenyér 1. helyet nyert, 2024-ben a Jalapenos-cheddar sajtos vadkovászos kenyerük győzedelmeskedett.

Mindkét kenyér esetében nagyon fontos volt a termék kiírása. A Nagyapám kenyere burgonyával termékük esetében tartották a hagyományos kovászos technológiát, ami több lisztből készül, illetve az idei évben meghirdetett főtt burgonyát szerették volna minél jobban alkalmazni. Az Innovatív kenyérnél pedig az volt a megközelítésük, hogy minél jobban alkalmazkodjanak az aktuális fogyasztói trendekhez - írja a tiszaujvaros.hu.

Tisztelgés a nagyszülők előtt

Idén is olyan terméket szerettünk volna létrehozni burgonya hozzáadásával, ami hosszan eltartható, vastag héjzatú, ízletes, harmonikus ízvilággal bír

- mondta Fülep Ádám üzemvezető-helyettes. - A négyféle liszt, valamint a só, víz és a sertészsír mellett megjelent a főtt burgonya. A 12 órás kovászolási folyamatunkhoz a búzaliszt mellett teljes kiőrlésű lisztet és rozslisztet is használunk. A dagasztás befejezése után szakaszos tésztavezetést biztosítunk a termékünknek mely egy kézi tésztahajtogatásból, majd egy kíméletes tésztaformázásból áll, csak kézzel végezve a folyamatot. Ennek eredményeképpen érjük el a végleges formát, egy kellően lazított, szalagos bélzetet, melynek vágási felületén érezhető a burgonya hatása, mely selymes érzést biztosít. A burgonya alkalmazása a termék héjzatán is mutatkozik, ami a ropogós ressességet adja. A kíméletes technológia és a megfelelő sütési környezet eredményezi azt a terméket, amely akár 14 napig is fogyasztható, visszaidézve azt az ízvilágot, melyet nagyapáink éreztek a friss kenyér ízében. Az elnevezésben az inspirációnkat az adta, hogy évek óta töretlen sikerrel gyártjuk a nagymama elnevezésű kenyerünket, ezzel tisztelegve a nagyszülőktől átvett hagyományos technológiának, mely ízvilágban visszahozza a régi idők kenyerét. Mivel a kenyér elkészítése során nem csak a nagymamának volt fontos szerepe, hogy az eltett kovászból új kenyeret készítsen, hanem a nagyapának is, aki előkészítette a kenyér sütésére a megfelelő hőmérsékletű kemencét.

A nagyapám kenyere elnevezéssel tisztelgünk nagyszüleink töretlen áldozatos munkájáért.

Cheddar sajt és jalapeno

"A Jalapeno kenyér egyedisége és különlegessége abban rejlik, hogy egy rendkívül hosszú, 24 órás kovászolási eljárást biztosítunk, valamint egy hozzáadott élesztő nélküli technológiát valósítunk meg - folytatta Fülep Ádám. - A kíméletes dagasztás előtt egy autolizálási folyamat következik, melynek során a vizet és a lisztet elkeverjük. Ezt egy 26 perces szakaszos dagasztási folyamat követi, majd egy hosszabb terjedelmű hajtogatási-érési folyamat, majd formázás, pihentetés és 12 órás hűtött környezetben való tárolás eredménye egy rendkívül különleges tészta. A közel 40 órás előállítás során egy enzimes „előemésztés" zajlik le, így kenyerünk „könnyebb" lesz és kevésbé terheli meg a szervezetet. Ezzel egy aromában dús, ropogós terméket kapunk."