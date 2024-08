Ifjúságunk körében olyan magasra csapott az utazási láz, hogy az Express Ifjúsági Utazási Iroda őszi és késő őszi programot is készített az utazni vágyó fiatalok számára

– írta 1964. augusztus 19-én, szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt az Észak-Magyarország. Ma is érdekes, hogy hova kínálták az említett külföldi utakat az akkori fiataloknak, amiket nagyon praktikusnak és főleg olcsóknak nevezett a cikk.

Mindössze 355 forintba került például egy Kassa—Magas Tátra-i kirándulás. A három napos utat autóbusszal ajánlották a szervezők, az úton alkalom nyílt Kassa, Eperjes, Rozsnyó, a Magas-Tátra, Dobsina és Krasznahorka megtekintésére. Megjegyezték, az év szeptemberében és októberében több csoportot is terveztek indítani a jelzett útvonalon.

Novemberben rendezték meg 1964-ben a Brnói Nemzetközi Vásárt, oda is indult csoport. A két napig tartó út során gazdag program várta az utazókat, és a sok élményt mindössze 950 forintért kínálták.

A 60 évvel ezelőtti cikk egy Moszkva—Leningrád—Moszkva útvonalú utat is kínált, 12 és fél napra 1830 forintba került ez a novemberre – november 7. környékére – kirándulás. Érdekesnek ígérkezhetett a Pozsony—Brünn—Bécs út is, amelynek lebonyolítását októberre tervezték, és 1400 forintba került annak, aki jelentkezett rá.