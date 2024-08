„Egy felhívást tettünk közzé arra vonatkozóan, hogy a kétszintes közösségi épületünk - amelyben a lelkészlakás, a lelkészi és temetői hivatal és közösségi terem is van - tetőszerkezete felújításra szorul - mesélte el a koncert létrejöttével kapcsolatban Hangó István református lelkipásztor. – A Papszer 14. szám alatt található ingatlan tetejének állapota részlegesen megromlott, de oly mértékben, hogy több helyen beázik. Ennek a rendbe tételére hirdettük meg az adakozást. Erre jelentkezett László Attila énekes, hogy nagyon szívesen adna az Avasi református templomban egy jótékonysági hangversenyt.”

A református lelkipásztortól azt is megtudta portálunk, hogy a programra előzetes regisztráció volt szükséges, a korlátozott befogadóképesség miatt és már ebből is látszott, hogy nagy lesz az érdeklődés. A tető felújítása előreláthatólag négy és fél millió forint költséget jelent majd, amelynek nagy része már rendelkezésre áll, de további adományokat is jó szívvel fogad a gyülekezet.