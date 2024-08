Lassan itt a pótvizsgák időszaka, így azok a diákok, akik nem mentek át az év végén, most bizonyíthatnak. Az a kérdés, hogy mikor kezdjünk a felkészülést?

A Kazincbarcikai Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában az írásbeli és szóbeli javító és osztályozó vizsgák augusztus 26. és 27-én lesznek, valószínűleg ebben az időszakban lesznek más iskolákban is. A diákoknak nincs sok idejük már hátra a vizsgákig. A felkészülésre minden egyes diáknak megvan a „bevált” módszere. Vannak, akik hamarabb megkezdik a tanulást, hogy legyen idejük átgondolni, többször is tanulniuk egy adott tananyagot. Olyan diákok is vannak, akik később kezdik el a tanulást, ugyan is a memóriájukra hagyatkozva szeretnének eredményeket elérni a pótvizsgákon

Hosszú távú, vagy rövid távú memória?

Ismerhetjük ezt a két fogalmat, de mit is jelenthet? Felkészülés szempontjából melyik a jobb?

A rövid távú memória, mondhatni egy „rakodóhely”, ahol néhány percig tárolhatunk egyes információkat, de ezt át kell exportálnunk a hosszú távú memóriába, ami a tudatban egykor megjelent, vagy legalábbis tapasztalt, oda később előhívható tartalmak tárolását foglalja magába. Ezért is kell a rövid távú memóriában tárolt információkat áthelyeznünk, mert pár perc múlva a homályba vesznek.

Mikortól készüljenek a diákok a pótvizsgára?

Vajon egy középiskolás tanár, mit gondol arról, hogy mikor kell elkezdeni a felkészülést?

„Én úgy tapasztalom, hogy a diákjaim kicsivel később kezdenek el felkészülni a pótvizsgára, de nagy százalékban sikerül nekik a pótvizsga. Azt tudom ajánlani annak, akivel ez történik, amint megtudja, hogy nem ment át, rögtön kezdje a felkészülést, mert így biztosítja be magát”- mondta Horváth Maya, középiskolai irodalom tanár.