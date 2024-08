Várják a vizsgálat eredményét

A horgászok rendszeresen segédkeznek annak kivizsgálásában, hogy a szennyező anyagokból mennyi kerül be a folyóban élő halak szervezetébe. Nemrég is így tettek, halakat fogtak az érintett szakaszon. A hivatalos eredményeket még nem tették közzé, viszont az előzetes információk szerint nagyon rossznak mutatkoznak – számoltak be a cikkben.