Alsóban még szülőkkel

Nánási Renáta kislánya most megy harmadik osztályba. Náluk az iskolában az a szabály, hogy egy hónapig csak pihenni szabad, sem házi feladatot, sem kötelező olvasmányt nem kapnak. A nyár közepén viszont küld a tanító néni egy részletes listát és ez alapján vásárolnak be. A kilenc éves Annának saját ízlése és elképzelése van, ezért kiválaszthatja a tanszereket. Iskolakezdés előtt van egy nagy bevásárlás, de jellemző, hogy ez szeptemberben is alakul, mikor kiderül, hogy még erre és arra is szükség lehet. Náluk az úgynevezett „mesefüzet” fogy a legjobban, amiből nem volt elég az előírt mennyiség, hanem még vásárolni kellett hozzá. Tanszercsomagokkal is lehet találkozni még, amiben össze vannak készítve az alsós osztályosoknak megfelelő füzetek. Az iskolatáskát is érdemes egy-két évente cserélni, mert azért ezek is egyre modernebbek. Anna év végén kitűnő volt, ezért kapott az iskolakezdéshez kedvezményes utalványokat, ezeket fogják felhasználni, amikor augusztus végén a nagy bevásárlásra mennek. Ekkor jön a dupla családi pótlék is, amikor is a szeptemberi korábban érkezik és ez az összeg is erre fordítódik.