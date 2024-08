A vidéki városokat tekintve továbbra is Miskolc a legolcsóbb – derül ki az MBH Indexből, az MBH Jelzálogbank által végzett elemzésből. 2023 még szerényre sikerült a hazai lakáspiacon: a kereslet jelentősen visszaesett, ami az árak alakulásán is meglátszott, ugyanakkor így is nagyobb összeget kellett fizetni az ingatlanokért 2022 átlagos szintjéhez képest. 2024 viszont már sokkal élénkebb első fél évet hozott a lakáspiacon, a kereslet növekedett, ami az árakra is hatással volt. A lakásárak mellett a bérleti díjak emelkedése is folytatódott: 2024 júliusában országosan 10,2 százalékkal kellett többet fizetni a bérleményekért, mint egy évvel korábban.

Vidéken az egyetemi városok többségében 600 és 700 ezer forint között mozogtak a négyzetméterárak

Vidéken a vizsgált egyetemi városok többségében 600 és 700 ezer forint között mozgott 2023-ban a lakásokért négyzetméterenként fizetett összeg. Lényegesen kevesebbet kellett fizetni Pécsett és Miskolcon, előbbi esetében 519 ezer forint, míg Miskolcon 362 ezer forint a négyzetméterár. Az elmúlt öt évben a vidéki egyetemi városokban jelentős emelkedés ment végbe, megduplázódtak az árak, vagy nagyon közel álltak a megkétszereződéshez.

Az MBH Index elemzői megvizsgálták azt is, hogy az egyetemre készülő diákok családjának a kollégiumi elhelyezés híján bérléssel vagy esetleg vásárlással könnyebb megoldani a lakhatást. A két megoldás közötti választás alapvetően befektetési döntés lehet, amelyben számos más tényező mellett szerepet játszhat a lakásárak és a bérleti díjak alakulása is. A fedezeti időtávok – vagyis az a minimum idő, amelyet az adott lakásban el kell tölteni ahhoz, hogy a vásárlás és bérlés költsége megegyezzen, illetve amelynél tovább tartva a lakást megérheti a vásárlás mellett dönteni – ugyan csökkentek 2023-hoz viszonyítva, de 2024-ben is elég magasan állnak az egyetemi 3-5 éves időtávhoz képest. Jelentősen rövidebbek lehetnek a fedezeti időtávok viszont akkor, ha a megvásárolt lakás legalább egy szobáját kiadják. Ebben az esetben a fedezeti időtávok a vidéki egyetemi helyszíneken Szeged kivételével nem érték el az öt évet, míg Budapesten 3,9 és 12,7 év között mozogtak. Így a fővárosban inkább hosszabb távú befektetésként értelmezhető a lakásvásárlás.