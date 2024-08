Mint ismert a bátyja után Schobert Lara is szereplője lesz a Sztárboxnak. Az edzésről, felkészülésről már több posztot is közzé tett a közösségi oldalán. Most azonban a Maldív-szigeteken nyaral, ahol viszont nem maradnak el az edzések.

„A felkészülés és a rengeteg edzés mellett ugyanolyan fontos a regenerálódás! Mivel az edzőm ezen a héten van családi nyaraláson, ehhez igazítva jöttünk el egy hétre a Maldív-szigetekre. De természetesen a felkészülés folyamata itt sem szakad meg, az edzést itt is folytatom!” - írta az Instagram oldalán a következő videóval: