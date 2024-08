A tavalyi rekord után idén még több fióka lábára került gyűrű: országszerte 526 fészekben 1767 fióka kapott egyedi jelölést (ez a szám még nem tartalmazza a mentőhelyekre bekerült, később szabadon eresztendő fiatalokat). Az akció 17 vármegyét, 296 települést – köztük számos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeit – érintett – adta hírül az mme.hu. A legalább 20 gyűrűs fiókát adó 14 település között pedig ott volt Tiszakeszi 24 gyűrűzött fiókával.

A fiókák lábára helyezett kék színű műanyag vagy festett alumínium gyűrű számai távolabbról is leolvashatók, így egyedileg azonosíthatók lesznek a madarak. Az egyedek életkora, vonulási útvonala, területhűsége egyaránt fontos információ a vadmadarak viselkedésének megismeréséhez, ezzel a rájuk leselkedő veszélyek feltérképezéséhez és védelmük megtervezéséhez.

Mivel a fészkek többsége villanyoszlopon található, a fiókák legnagyobb részére is az áramszolgáltatók közreműködésével, az általuk biztosított emelőkosaras jármű segítségével került gyűrű. Az EON villamos hálózatain például 211 fészekben, az MVM DÉMÁSZ és ÉMÁSZ üzemeltetésű oszlopain 128-128 fészekben kaptak gyűrűt a fiókák.

A költési siker végleges számait az idei nemzetközi gólyafelmérés keretében végzett országos cenzus lezárulta után ismerjük majd meg, de a jelek szerint jó éve van kedvenc madarunknak. A fiókák száma 32 fészekben volt egy, 68 fészekben kettő, 168 fészekben három, 196 fészekben négy, 60 fészekben 5, és egy fészekben hat fióka is nevelkedett!

A legtöbb fészket Bács-Kiskun (110 fészek 368 fiókával), Nógrád (94/310), Veszprém (65/236) és Győr-Moson-Sopron (53/179) vármegyékben látogattak meg a szakemberek.

Településenként a meglátogatott fészkek és fiókák száma Csanádpalotán (Csongrád-Csanád), Akasztón és Madarason (Bács-Kiskun), illetve Pusztazámoron (Pest) volt a legmagasabb, mindegyikben 12.

Adatok, érdekességek

A gólyagyűrűzést hazánkban megalakulása, 1974 óta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Madárgyűrűzési Központja koordinálja. Bár a hazai madárgyűrűzés – a világon harmadikként – 1908-ban indult, a Madártani Intézet világháborús leégése miatt csak 1951-től vannak pontos adataink. A Magyarországon gyűrűzött fehér gólyák száma 1951-től 24 ezer 282 példány. Ebből helyben (0–5 kilométer) megkerült 1098 példány (4,52 százalék, 1830 esetszámmal), a belföldi (több mint 5 kilométer) megkerülések száma 1755 példány (7,23 százalék, 4188 esetszám), a külföldi megkerüléseké 543 példány (2,24 százalék, 852 esetszám).

A Magyarországon megkerült külföldi gyűrűs madarak száma (1908-tól) 1498 példány (2820 esetszám). A legtávolabbi megkerülés: 9037 kilométer (Magyarország–Dél-afrikai Köztársaság). A legidősebb gyűrűs madár gyűrűzése és megkerülése között eltelt idő 12 ezer 439 nap (34 év 0 hó 21 nap, Magyarország–Törökország).