„Augusztus 1.-ig az ország 98 különböző pontján több, mint 1,8 millió négyzetméteren cseréltek az elöregedett, tönkrement burkolatot új aszfaltra, hét hazai gyorsforgalmi úton (M1, M15, M3, M30, M35, M4, M7). Mintegy 480 km sávhosszúságban újultak meg idén eddig a gyorsforgalmi utak és több helyen a csomóponti ágak és pihenők útjai is (Fontos megjegyezni, hogy a munkálatok adatait sávhosszban adtuk meg. A sávhossz azt jelenti, hogyha például egy 1 km hosszú autópálya szakaszon, mindkét oldal, mindkét sávja – a külső és a belső – is teljesen megújult, akkor azon a gyorsforgalmi szakaszon 4 km sávhosszt hoztunk szintre). Ehhez 300 ezer tonna aszfaltot használtunk fel. Az idei munkák ¾-e az M7-es és az M3-as pályán zajlott. Csak ezen a két sztrádán 1,4 millió négyzetméteren terítettünk le új aszfaltot. Emellett országszerte 72 híd és felüljáró, valamint 9 pihenő is megújult az elmúlt négy hónapban” – tájékoztatta portálunkat az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Majd év végéig tart

Az idei szintrehozás a húsvéti hosszú hétvége után, március 20-án indult és várhatóan november végéig, december elejéig tart.

„A szintrehozás, Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása 2023-ban kezdődött és 2025-ig tart. Mindez az általunk üzemeltetésre, felújításra, fejlesztésre átvett 1237 km főpálya 43%-át érinti. Ez 538 km-t jelent. Ezalatt a 3 év alatt 200 híd és felüljáró is megújul és 50-60 csomópont vízelvezető rendszerét és esetleges rézsűcsúszásait is rendbe tesszük. 2023-ban a főpálya 19%-a kapott új aszfaltot, ahol szükséges volt nem csak a kopó réteget, de az alatta lévő kötőréteget és a mélyebb szerkezeti részeket is cseréltük, javítottuk. Az idei év végére a főpálya újabb 20%-át tervezzük megújítani.

Ahhoz, hogy jó minőségű úton közlekedhessenek az utazók, szükség van a munkálatokra. Kérünk mindenkit, hogy kövesse oldalunkat, indulás előtt pedig mindig tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről és a felújítások ideje alatt tervezze utazását hosszabb menetidővel.