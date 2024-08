Júliusi rekord

Kupcsik Sarolta irodavezető portálunknak elmondta, hogy 15 éve a Tourinform iroda dolgozója és öt éve az iroda vezetője. A kiállítással az irodára és magára a Tourinform hálózatra is fel szerették volna hívni a figyelmet, hiszen egy nagy család tagjának lenni – mint a Tourinform – számos előnnyel jár. Hozzátette, hogy Miskolc is nagy és turisztikailag jelentős, de összesen 61 település tartozik az iroda gyűjtőterületéhez. Elmondása szerint mindig az augusztus a legerősebb hónap a vendégszámot, az irodába látogatók számát és a küldő országok számát tekintve is.