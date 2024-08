Tóth Balázs Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bükkaranyosról ment el. Eltűnésekor fehér atlétát viselt, nagy Adidas-jel volt az elején, Adidas-felirat a jel alatt. 180 centiméter magas, szőke, szálkás testalkatú. Nincs tetoválása, sem egyéb ismertető jegye. Telefon, pénz, iratok nincsenek nála.

Tóth Balázs

"Negyedik napja keresünk Balázs! Éjjel és nappal kutatunk. Az egész falu összefogott érted. Kicsit elfáradtunk, de nem adjuk fel! - írta közösségi oldalán Heffner Attila. - Lehoczki László és Hope kutyus, valamint a Spider csapat tagjai és egyéb szakemberei, további kutyái is velünk vannak. Megtiszteltetés együtt dolgozni egy ilyen kaliberű csoporttal. Nagyszerű emberek. A rendőrökkel és a polgármesterünkkel is jó az együttműködés. Tegnap imádkoztunk is egy nagyot a fiatalokkal.

Gyere elő Balázs akárhol is vagy! Mindenki vár, gyere haza és öleljük meg egymást végre! Barátaid és az Apukák - Anyukák... / Bárkinek - bármilyen infója van, engem is kereshet bármikor itt a messengeren, vagy e-mailben: [email protected]. Az anya telefonszáma: 06 30 2908806

Rendkívüli

A Spider Mentőcsoport Laci és Hope vezetésével, együttműködve a rendőrökkel és civilekkel, megállás nélkül, fáradhatatlanul keresik. Azért már én is, mint felesége azt mondom, nem mindennapi amit ez a Laci bír 66 évesen. Mind fizikailag, mind mentálisan - posztolta Lehoczki Beatrix. - Remélem a fiatalember mihamarabb megkerül épségben!

Nagyon aggódnak érte

Balikám! Ha ezt látod és olvasod, kérlek, gyere haza, mert már nem bírom! Minden teljesen meg fog változni itthon, még nyugodtabb családi körülmény lesz. Nagyon-nagyon szeretlek, tudod. Gyere haza! Csak legalább annyit üzenj valakivel, hogy jól vagy!

- írta édesanyja a közösségi oldalán.