Meghatározták a tiltott tárgyak listáját

A rendeletben rögzítették azokat a tárgyakat is, amelyeket egyáltalán nem lehet bevinni az iskolákba. Tiltott tárgynak minősül minden, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz és minden olyan tárgy, amelynek birtoklása a szabálysértési törvény vagy a Büntető törvénykönyv szerint büntetendő, és minden olyan termék, amit 18 év alatti nem is vásárolhat. Ez alapján tiltott tárgy lesz ősztől az iskolában többek között a csúzli, a rugós kés, a gázspray, az elektromos sokkoló, az alkohol- és dohánytermékek, valamint az energiaital is.

Megkérdeztük olvasóinkat

A boon.hu Facebook-oldalán megkérdeztük olvasóinkat, hogy mit szólnak a rendelethez. A többség egyetért a szigorítással, viszont nem tenne terhet a pedagógusokra:

Nem a tanárnak kéne elvenni, hanem a szülőnek nem kéne engedni, hogy vigye magával! A tanár ezért nem kap külön fizetést. Tanítás helyett mobilokat szedegessen?

Pedagógus olvasónk válasza:

A céltól függ. Ha a tanítást/tanulást segíti, akkor én nem szoktam kitetetni, hiszen munkaeszköz. Minden egyéb esetben a telefonnak lehalkított állapotban kint van a helye a tanári asztal mellett.

Van, aki az okos eszközök okos használatát tanítaná tiltás helyett:

Be kellene iktatni a tanításba körülbelül 1 órát úgy, hogy a telefont "tanítják" használni okosan!

A többség helyesli a döntést:

A tanórán tanulni kell, nem telefonozni. Ha meg a gyerek nem tud különbséget tenni a tanóra és a tanóra közti szünet között, akkor rakja csak le a telefonját a tanári asztalra. Kicsengetéskor meg majd visszaveheti.

A diákok szerint szükséges a mobil a mindennapokhoz

Szabó Sára, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 11. évfolyamos tanulója és az iskolai diákönkormányzat tagja nehezen tudja elképzelni, hogy a tanítási nap egészén nincs náluk a mobil: