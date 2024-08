Bor, mámor, Bénye

Őszinte borok, nyitott kertek és természetközeli programok Erdőbénye borászatainál augusztus 8. és 11. között. A fesztivál ideje alatt bármikor be lehet ülni egy-két pohár borra vagy a gourmet gasztro kiállítók által kínált finom falatokra. Emellett számos különleges borkóstoló, irodalmi estek, zenei- és gyerekprogramok, esténként pedig koncertek várják a látogatókat Tokaj-Hegyalja békés, mesebeli falujában.

Zempléni Fesztivál 2024

Augusztus 9-19. között rendezik meg a Zempléni Fesztivált. Az idei fesztivál közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen, több mint 500 fellépő művésszel várja a látogatókat. A fesztivál az idei évben számos ígéretes és festői helyszínnel bővül: ilyen pl. Golopon a Vay-kastély parkja, ahol egy festői vízi színpadon várjuk az érdeklődőket, vagy a füzéri szabadtéri színpad, mely a vár lábánál, szédületes zempléni panorámával csalogat. A fesztivál sok év után újra ellátogat a Bodrogközbe, méghozzá Kenézlőbe, ahol a hangverseny mellett a görögkatolikus templom Európa-szerte egyedülálló ikonosztázát is érdemes megtekinteni. Régi-új helyszín Bodrogkeresztúr, ahol a hangversenynek a felújított ezeréves katolikus templom ad otthont. Szintén új helyszín a tarcali Andrássy Kúria hangulatos terasza. Természetesen a kedvelt helyszínekre is ellátogathatnak az érdeklődők, ismét lesz hangverseny az Újhuta Kastélyszálló festői teraszán, lesz egynapos program Tolcsván és Mádon, de érdemes lesz ellátogatni Hercegkútra, Mikóházára, Taktaharkányba, vagy a Magyar Nyelv Múzeumába is. A fesztivál kedvelt esti programja Sárospatakon az Esti jazz-sorozat, melyben olyan előadók lépnek színpadra, mint a Malek Andi Soulistic, a Révész Richárd Trió, illetve a Canarro Zenekar és Sapszon Orsi. A Tokaji Bor kedvelői számára rendezzük a Koncert borral sorozatot, melynek keretében a Patricius Borház, a Disznókő Pincészet, a Tokaj-Oremus, valamint hivatalos borszállítónk, a Grand Tokaj borait kóstolhatják hol borgőzös, hol panorámás, hol rusztikus környezetben, de mindig kellemes zenével. Részletes programajánló itt!