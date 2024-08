Ehhez minden segítséget megkapnak a kormánytól, az országtól, amelynek ők is szerves részei. Ezt várnánk el mi is a saját külhoni közösségeinkkel kapcsolatban – emelte ki dr. Hörcsik Richárd. Hozzátette: Hercegkút története példa arra, hogy egy közösség hogyan tudja átélni a történelem megpróbáltatásait úgy, hogy közben közösségi értékeit, hagyományait is megőrzi. Ez az élni akarás adhat reményt ahhoz, hogy a helyi közösségnek nem csupán múltja, de jövője is van – jelentette ki a honatya.