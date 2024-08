Nézzük a MÁV appot!

A MÁV appban a „Szolgáltatások” alatt a „Helyjegy 2. osztály”-t kell megjelölni; ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, mert van egyéb utazási jogosultsága vagy bérlete, úgy a „Keresési feltételek” menüpontban ki kell választani a „Csak helyjegyet szeretnék” opciót is. A „helytulajdonság választása” opció beállítását követően igény szerint lehet folyosó vagy ablak melletti helyjegyet foglalni. A helyjegy önmagában nem jogosít utazásra, az utasnak rendelkeznie kell jogszabályban rögzített (pl. 65 év feletti) utazási jogosultsággal vagy bérlettel, napijeggyel, avagy külön vásárolt menetjeggyel is – az utazási jogosultságot ezek testesítik meg.

Mi a helyzet az ELVIRA-val?

A jegy.mav.hu (ELVIRA) felületén a „Részletes keresés”-re kell kattintani, és a szűrők között be kell kapcsolni a „Helyfoglalással” opciót. Ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, úgy a „Csak helyjegyet szeretnék” funkciót is be kell kapcsolni, majd a grafikus helyfoglalás segítségével kiválasztható a kívánt ülőhely. A jegy bemutatása ebben az esetben is csak a MÁV appon lehetséges, a digitális jegyet papíralapon bemutatni nincs lehetőség, az e-mailben küldött számla nem jogosít utazásra.

Tájékoztató videókat is nézhetünk!

A rendszerrel még csak ismerkedő utasokat a helyjeggyel és annak vásárlásával kapcsolatos tudnivalókról közösségimédia-felületein (Facebook, Intagram, Youtube, Tiktok) és honlapján a gyakori kérdésekre adott válaszokkal és videós tartalmakkal is segíti a Volánbusz.