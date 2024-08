Azt is elmondta, hogy már másodszorra járnak Tokajban. „Legutóbb tavasszal voltunk itt és mivel nagy sikere volt a vásárnak, így nem volt kérdés, hogy most is eljövünk” – hangsúlyozta.

Kincseket találnak

Kovács Mária, helyi lakos nézelődni érkezett a térre. „Nagyon kedvelem a régiségeket, sajnos Miskolcra csak ritkán jutok el, de nézelődni mindenképp el szerettem volna jönni, ilyenkor mindig nosztalgikus hangulatba kerülök” – mondta. Portálunk megkérdezte, hogy a nézelődés mellett van-e olyan antik dolog, amit szívesen vásárolna. Azt válaszolta, hogy egy-egy könyvet szívesen venne, mert nagyon szeret olvasni.

„Sokan nem tudják, de igazi kincseket lehet ilyenkor találni szinte fillérekért, márcsak ezért is érdemes kilátogatni erre az eseményre és azért is, mert nagyon hangulatos a város szívében. Az esemény szervezői elmondták, hogy a régiségvásár elkezdte kinőni a klasszikus „vidéki” vásárt, hiszen egyre többen érkeznek az ország különböző pontjairól, ilyen például Győr, Budapest és más Dunántúli település is.