Az összetett gépészeti megmunkálási feladatokban alkalmazható, mélytanuláson alapuló folyamatfelügyeleti rendszer kifejlesztésére nyert el támogatást külföldi partnereivel a Miskolci Egyetem az EUREKA nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési programban – közölte a Miskolci Egyetem.

Mint írják: a DeepProMach elnevezésű projekt megvalósítására a Miskolci Egyetem és az INTERSTOP Alkatrészgyártó Kft. közösen pályáztak német partnerekkel, a magdeburgi Otto-von-Guericke Egyetemmel és Vorrichtungsbau Giggel GmbH-val.

Az elnyert pályázat megvalósításához és a közös fejlesztéshez a magyar partnerek részére az NKFI Alap nyújt támogatást, míg a német partnerek németországi támogatási forrásból finanszírozzák tevékenységüket.

Közösen fejlesztenek

A projekt keretében egy olyan komplex mérő-szabályozó rendszer kifejlesztése a cél, amelynek a segítségével a fémmegmunkálási folyamatok (pl. esztergálás, marás) során a technológiai adatokat az aktuális folyamatállapotokhoz lehet igazítani.

A szakmai megvalósítást a Miskolci Egyetem részéről a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gyártástudományi Intézetének munkatársai és doktoranduszai végzik – olvasható az intézmény közleményében. A tájékoztatás szerint az alkatrészgyártás során a forgácsológépeket széles körben alkalmazzák mindenféle, elsősorban fémből készült gépalkatrészek gyártására.

A kifejlesztendő rendszer többféle szenzor segítségével méri a folyamatparamétereket (forgácsolási erők, hőmérséklet, szerszámkopás, megmunkált felület érdessége), és szükség esetén képes intelligensen beavatkozni a kívánt alkatrészminőség biztosítása érdekében. Rámutattak arra is, hogy a rendszer kifejlesztése során alapvetően két feladatot kell a programban megoldani: egyrészt magát a mérőrendszert megtervezni és kivitelezni, másrészt pedig a mért adatokat mesterséges intelligencia segítségével feldolgozó, azon belül is az úgynevezett mélytanulás módszerén alapuló szoftverrendszert megtervezni és kivitelezni.

Intelligens felhasználás

Ez tulajdonképpen az Ipar 4.0 alapelvek továbbfejlesztésének tekinthető, ahol már nem csak a minél több adat gyűjtése, hanem azok intelligens felhasználása is cél. Mint ahogy ismertették: a rendszert alkalmassá kell tenni automatikus beavatkozásra is, ezért a megfelelő CNC-vezérlő illesztések létrehozására is szükség van.