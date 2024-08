A fúvószenekarok közös felvonulást tartottak. Az Emőd Város Fúvószenekara, Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar, a Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar, a Parasznyai Pitypalatty Ifjúsági Fúvószenekara, illetve a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorettcsoport is fellépett. Összevont zenekari koncertet is láthatott a közönség, ami egy zenés gálaest részese is lehetett a Pécsi Sándor Művelődési Ház mögötti szabadtéri színpadon.

A bányászok emlékére

Megkérdeztük Csorba Csabát, a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont (MSK) igazgatóját a rendezvénnyel kapcsolatban.

A szombatra szervezett rendezvényünket a korábban tartott Bányász találkozó és fúvószenekarok koncertje inspirálta. Több mint 10 évvel ezelőtt még csak egy bányász fúvószenekar találkozó volt, ahol bányász indulókat játszottak, felvonultak és közös zenés koncertet adtak, két napon keresztül. Az idei rendezvény más volt, ugyanis négy fúvószenekart hívtunk meg erre az egynapos programsorozatra, amiben szerepel egy bányász fúvószenekar is

- mondta.