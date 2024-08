Vasárnap a Keleti pályaudvaron történt szerencsés kimenetelű vasúti baleset, amelyben a Kolozsvár felől érkező Intercity öt kocsija siklott ki. Szerencsére senki nem sérült meg, de a vasúti forgalom megbénult.

Megszüntették az akadályt

Hétfő kora délutánra mindegyik kisiklott kocsit visszaemelték, és a szakemberek megkezdték a vasúti pálya helyreállítását a Keleti pályaudvar bevezető vágányain annak érdekében, hogy ma már minden vonalról fogadhasson vonatokat a főpályaudvar, várhatóan korlátozásokra továbbra is kell számítani az érintett vonalakon.

A MÁV már előre közölte, hogy kedd reggelig a Keleti pályaudvar még biztosan nem indít és nem fogad vonatokat, az érintett vonatok más budapesti állomásokra érkeznek és onnan indulnak. Addig továbbra is elfogadják a vasúti jegyeket a lent jelzett BKK járatokon, valamint a helyjegymentesség is érvényben marad.

Megfeszített munka

A forgalom mihamarabbi újraindítása érdekében az éjszakai órákban nagygépes vágányszabályozást végeztek. Várhatóan kedd délelőtt állhat helyre a vasúti forgalom a Keleti pályaudvaron.