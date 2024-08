Egy ötven fős miskolci és környékbeli római katolikus fiatalokból álló csapat és szintén egy busznyi görögkatolikus ministráns is érkezett Rómába vasárnap.

Fodor András és Béres Szilvia Rómában, a 13. nemzetközi ministránstalálkozón

Fotó: Olvasó

Kedden pápai audiencián vettek részt

A központi programok között szerepelt találkozó Ferenc pápával és közös imádság a Szent Péter téren, közös magyar nyelvű szentmise a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában és egy görögkatolikus Szent Liturgia is. A közös imádságokon, találkozásokon túl minden egyházmegye saját programokat is szervezett a maga ministránsai számára.

Élményekkel teli napok

Fodor András 17 éves harsányi fiatal már tíz éve ministrál, négy éve, mióta a Mindszenti plébánia egyházközségének tagja, rendszeresen. Megosztotta portálunkkal az eddigi élményeit:

Vasárnap indultunk Miskolcról, és szombaton érünk majd haza. Az Egri Egyházmegye két buszt is indított, mivel annyian jelentkeztünk, hogy egy kevésnek bizonyult. Olaszország, Róma csodálatos hely. Sok programban és élményben van részünk. Számomra az utazás csúcspontja a Ferenc pápával való találkozás volt. Zsúfolásig megtelt a Szent Péter tér emberekkel, fantasztikus volt a hangulat. Rengeteg bazilikát, emlékművet néztünk meg és még nincs vége a programok sokaságának. Egy szóval tudom jellemezni az utazásunkat és az átélt élményeimet: lenyűgűző.

A Miskolci Egyházmegye ministránsai és Orosz Atanáz püspök úton Rómába

Forrás: Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye

A görögkatolikusok is megtöltöttek egy buszt

A Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye szintén egy busznyi ministránssal indult a találkozóra, ahová Orosz Atanáz püspök is elkísérte a fiatalokat. A Búza téri Székesegyházban közös imádsággal vette kezdetét az egyhetes út. A szertartáson még az itthon maradó testvérek, szülők, kísérők is részt vettek. A püspöki áldás és a szenteltvízzel való meghintés után már csak beszállásra és egy utolsó integetésre jutott idő – számoltak be az Egyházmegye hivatalos oldalán.