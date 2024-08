A miskolci repülés 100 éves évfordulóján

A fórumot meghirdető közleménybe csatolt dokumentációból további részletek is kiderülnek. Eszerint négy magánszemély összefogásával vásárolták meg a sportrepülőtérhez a területet. A tulajdonosok, akik a MATASZ Miskolci Repülő Egyesületének a tagjai a repülőtért üzemeltetésére együttműködési megállapodást kötöttek a MATASZ Repülő és Ejtőernyős Tagozat Elnökével.

A terület alkalmas egy 1220 méterszer 100 méter széles munkaterület, valamint abban egy 800 méterszer 18 méteres felszálló pálya kialakítására.

A repülést szerető emberek jelentős anyagi áldozatot vállaltak azért, hogy Miskolc Megyei Jogú Város repülőgéppel elérhetővé váljon, és az idén megalakulásának 100. évfordulóját ünneplő sportrepülés tovább folytathassa sikeres tevékenységét

- olvasható a dokumentumban. Azt is tartalmazza, hogy a leendő repülőtérnek már a neve is megvan: Magyarország első űrhajósa, Farkas Bertalan ígéretet tett arra, hogy a repülőtér megvalósítása esetén engedélyezi, hogy a repülőtér viselhesse a nevét. A befektetők a dokumentum szerint abban is bíznak, hogy a térség a sportrepülőtérrel turistákat és befektetőket is jobban vonzhat majd.